De Bruyne deve recusar primeira oferta contratual do Manchester City

O meio-campista Kevin De Bruyne deve recusar a primeira proposta de renovação contratual oferecida pelo Manchester City, segundo o “The Times”. A estrela da equipe de Guardiola ficou desapontada com os valores da proposta e aumentam as preocupações nos bastidores por falta de progresso nas reuniões pela extensão do vínculo do belga.O atleta recebe atualmente cerca de 280 mil libras (R$ 1,9 milhão) semanais, enquanto jogadores como De Gea e Mesut Ozil ultrapassam a casa das 300 mil libras (R$ 2,1 milhões) semanais. O camisa 17 possui o segundo maior salário de seu clube, mas crê que seu status como melhor jogador da Premier League deve ser refletido em melhorias financeiras.