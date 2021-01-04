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De Bruyne deve recusar primeira oferta contratual do Manchester City

Informações da imprensa inglesa apontam decepção do jogador com relação ao salário oferecido pelo Mancheter City. Outras conversas devem acontecer nos próximos meses...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 11:48

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 11:48

Crédito: Divulgação / PFA
O meio-campista Kevin De Bruyne deve recusar a primeira proposta de renovação contratual oferecida pelo Manchester City, segundo o “The Times”. A estrela da equipe de Guardiola ficou desapontada com os valores da proposta e aumentam as preocupações nos bastidores por falta de progresso nas reuniões pela extensão do vínculo do belga.O atleta recebe atualmente cerca de 280 mil libras (R$ 1,9 milhão) semanais, enquanto jogadores como De Gea e Mesut Ozil ultrapassam a casa das 300 mil libras (R$ 2,1 milhões) semanais. O camisa 17 possui o segundo maior salário de seu clube, mas crê que seu status como melhor jogador da Premier League deve ser refletido em melhorias financeiras.
> Veja a tabela da Premier League
De Bruyne tem contrato com o clube inglês até 2023 e apesar da expectativa pela recusa da primeira oferta, outras conversas devem acontecer nas próximas semanas e meses para que se busque um denominador comum. Em 18 jogos na atual temporada, o belga já tem três gols e 12 assistências.

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