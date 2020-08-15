De Bruyne desabafa após eliminação: 'Ano diferente, mas o final é o mesmo'

Após a eliminação do Manchester City na Liga dos Campeões, Kevin De Bruyne mostrou descontentamento com os últimos anos dos Citizens na competição. Para o belga, "o final é o mesmo" das temporadas anteriores.
- É um ano diferente, mas o final é o mesmo. Acho que a primeira parte não foi boa. Acho que temos consciência disso. Começamos devagar e não tivemos muitas opções - disse à "BT Sport".
- Acho que na segunda parte jogamos muito bem. Estávamos sob pressão, jogamos de forma mais ofensiva, como normalmente fazemos, e acho que conseguimos fazer o que queríamos. Criamos oportunidades de gols suficientes na segunda parte. Temos de aprender, não fomos bons o suficiente - completou.
De Bruyne foi o melhor jogador do Manchester City na partida. O belga marcou o único gol da equipe inglesa, completando jogada feita por Sterling.