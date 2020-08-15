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futebol

De Bruyne desabafa após eliminação: 'Ano diferente, mas o final é o mesmo'

Autor do único gol do Manchester City na partida, o belga se mostrou
descontente com o desempenho do clube inglês na Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 18:40

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 18:40

Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Após a eliminação do Manchester City na Liga dos Campeões, Kevin De Bruyne mostrou descontentamento com os últimos anos dos Citizens na competição. Para o belga, "o final é o mesmo" das temporadas anteriores.
- É um ano diferente, mas o final é o mesmo. Acho que a primeira parte não foi boa. Acho que temos consciência disso. Começamos devagar e não tivemos muitas opções - disse à "BT Sport".
- Acho que na segunda parte jogamos muito bem. Estávamos sob pressão, jogamos de forma mais ofensiva, como normalmente fazemos, e acho que conseguimos fazer o que queríamos. Criamos oportunidades de gols suficientes na segunda parte. Temos de aprender, não fomos bons o suficiente - completou.
De Bruyne foi o melhor jogador do Manchester City na partida. O belga marcou o único gol da equipe inglesa, completando jogada feita por Sterling.

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