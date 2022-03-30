De bicicleta, Suárez passa Messi e se isola como maior artilheiro da história das Eliminatórias

Já classificado para a Copa do Mundo de 2022, o Uruguai foi até o Chile e venceu os donos da casa por 2 a 0, garantindo a 3ª colocação nas Eliminatórias. O experiente Luis Suárez foi, mais uma vez, um dos destaques do jogo. De bicicleta, o atacante abriu o placar, marcando o seu 8º gol na disputa. Apenas Marcelo Moreno, da Bolívia, com 10 tentos anotados, estufou as redes mais vezes no classificatório.

Atualmente com 35 anos de idade, Luisito pode ter disputado o seu último jogo de Eliminatória, se sagrando assim o maior artilheiro da história da competição. A pintura contra o Chile, nesta terça-feira, foi o seu 29º gol em 58 atuações, o que o fez deixar para trás Lionel Messi, seu ex-companheiro de Barcelona, que marcou 28 vezes em 61 partidas pela Argentina.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DAS ELIMINATÓRIAS- Números do site OGol

1º - Suárez - Uruguai - 29 gols em 58 jogos2º - Messi - Argentina - 28 gols em 61 jogos3º - Marcelo Moreno - Bolívia - 22 gols em 58 jogos4º - Alexis Sanchez - Chile - 19 gols em 56 jogosCrespo - Argentina - 19 gols em 33 jogos6º - Marcelo Salas - Chile - 18 gols em 32 jogos7º - Zamorano - Chile - 17 gols em 24 jogosCavani - Uruguai - 17 gols em 46 jogos9º - Joaquín Botero - Bolívia - 16 gols em 31 jogosArturo Vidal - Chile - 16 gols em 50 jogosDelgado - Equador - 16 gols em 33 jogos