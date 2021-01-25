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futebol

Dawhan comemora marca de 50 jogos pela Ponte Preta

Volante não conseguiu o acesso com a Macaca para à Série A, porém analisa temporada fora do comum e com muitas dificuldades ao longo do ano por conta da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:56

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:56

Crédito: Camisa 5 alcançou marca expressiva pela Ponte em ano atípico no futebol (Divulgação/Álvaro Jr
O volante Dawhan alcançou uma marca expressiva na partida entre Ponte Preta e CRB pela 37ª rodada da Série B. O camisa 5 da Macaca, completou 50 jogos vestindo a camisa da equipe de Campinas e comemorou com uma boa vitória de 3 a 1 para cima dos alagoanos.O atleta sabe que apesar de todas as dificuldades, o acesso à primeira divisão do Brasileirão era algo que a torcida esperava muito, porém não conseguiu uma vaga entre os quatro primeiros, mesmo que possa terminar o campeonato com apenas um ponto de diferença para o quarto colocado que atualmente é o Juventude.
- Fico muito feliz em poder completar 50 jogos pela Ponte Preta. Sei que nessa temporada não conseguimos atingir o objetivo principal que era o acesso à série A. Porém, empenho e dedicação não faltaram. Agradeço a Deus pelos 50 jogos nesta temporada - comentou o volante.Dawhan foi um dos líderes da equipe em números de jogos ao longo da temporada. Em 50 jogos, o volante marcou quatro gols, sendo um deles contra o Guarani, no dérbi 197. O atleta da Ponte Preta também destacou as dificuldades dessa temporada por conta da pandemia da Covid-19 e todo o esforço feito pelo grupo para buscar a melhor colocação possível na tabela.
- Essa temporada foi uma temporada muito atípica, entrando um ano no outro. Todos nós buscamos fazer o nosso melhor pelo clube e por todos os nossos familiares. Mas infelizmente não conseguimos o acesso. Terminamos a temporada de cabeça erguida tentando até o último minuto - completou.

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