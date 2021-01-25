Dawhan comemora marca de 50 jogos pela Ponte Preta

Crédito: Camisa 5 alcançou marca expressiva pela Ponte em ano atípico no futebol (Divulgação/Álvaro Jr

O volante Dawhan alcançou uma marca expressiva na partida entre Ponte Preta e CRB pela 37ª rodada da Série B. O camisa 5 da Macaca, completou 50 jogos vestindo a camisa da equipe de Campinas e comemorou com uma boa vitória de 3 a 1 para cima dos alagoanos.O atleta sabe que apesar de todas as dificuldades, o acesso à primeira divisão do Brasileirão era algo que a torcida esperava muito, porém não conseguiu uma vaga entre os quatro primeiros, mesmo que possa terminar o campeonato com apenas um ponto de diferença para o quarto colocado que atualmente é o Juventude.

- Fico muito feliz em poder completar 50 jogos pela Ponte Preta. Sei que nessa temporada não conseguimos atingir o objetivo principal que era o acesso à série A. Porém, empenho e dedicação não faltaram. Agradeço a Deus pelos 50 jogos nesta temporada - comentou o volante.Dawhan foi um dos líderes da equipe em números de jogos ao longo da temporada. Em 50 jogos, o volante marcou quatro gols, sendo um deles contra o Guarani, no dérbi 197. O atleta da Ponte Preta também destacou as dificuldades dessa temporada por conta da pandemia da Covid-19 e todo o esforço feito pelo grupo para buscar a melhor colocação possível na tabela.