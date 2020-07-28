Dawhan comemora classificação da Ponte e projeta duelo contra o Santos

A Ponte Preta conseguiu o que para muita gente parecia impossível. Faltando duas rodadas e na zona de rebaixamento para a série A2, a Macaca conseguiu duas vitórias, e além de deixar a parte de baixo da tabela, ainda alcançou a classificação para as quartas de finais do campeonato Paulista.
O volante Dawhan comentou a respeito da classificação heroica da equipe, que parecia não ter chances de avançar.
- A gente se sente honrado. Porque nós lutamos muito, batalhamos muito esses dias. Graças a Deus nós conseguimos a permanência e a nossa classificação. Estou muito feliz, muito contente mesmo, todos os meus companheiros também estão - comemorou.
Segunda colocada do grupo A, a Ponte Preta irá enfrentar o Santos, primeiro colocado do mesmo grupo. A Federação Paulista definiu que a partida será disputada na próxima quinta-feira (30), na Vila Belmiro, às 21h30. Titular absoluto da equipe comandada por Brigatti, Dawhan falou da expectativa pela partida decisiva contra o Santos.
Nós esperamos fazer um grande jogo contra o Santos. Estamos totalmente focados na partida. Vamos entrar com força, garra e determinação. Vamos manter a mesma pegada desses últimos jogos e buscar a classificação que é o nosso objetivo - completou.