Davison projeta estreia do Volta Redonda na Copa do Brasil: 'Minimizar todos os erros possíveis'

Nesta semana começará a Copa do Brasil, que reúne 92 equipes de todo o Brasil, e o Volta Redonda já estreia nesta quarta-feira, diante do Tuntum Esporte Clube, do Maranhão. Nesse sentido, o zagueiro Davison falou sobre as expectativas na competição e a importância de ir longe o mais longe possível dentro da Copa. > Veja os principais artilheiros da Europa na temporada - A Copa do Brasil é uma competição disputadíssima, avançar de fase será muito importante para nossa confiança e principalmente ao nosso torcedor. Temos que trabalhar forte para ir o mais longe possível dentro deste campeonato, assim honrando as cores do Volta Redonda com uma grande campanha à altura deste clube.
Sobre a partida, o zagueiro da equipe carioca prezou cautela e respeito ao adversário que jogará em seus domínios - o duelo acontecerá às 15h30, no Estádio Rafael Seabra. Por outro lado, com isso, o Volta Redonda entra em campo pelo empate para avançar de fase. - Será uma partida complicada, decidida em jogo único e fora de casa. Nesses jogos, nossa equipe deve minimizar todos os erros possíveis para aumentar as chances de classificação, por isso, devemos entrar os 90 minutos focados e atentos para realizar uma boa partida e avançar para a próxima fase - finalizou.