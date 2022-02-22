Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Davison projeta estreia do Volta Redonda na Copa do Brasil: 'Minimizar todos os erros possíveis'
futebol

Davison projeta estreia do Volta Redonda na Copa do Brasil: 'Minimizar todos os erros possíveis'

O Volta Redonda estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, diante do Tuntum Esporte Clube, do Maranhão, às 15h30, no Estádio Rafael Seabra...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:46
Nesta semana começará a Copa do Brasil, que reúne 92 equipes de todo o Brasil, e o Volta Redonda já estreia nesta quarta-feira, diante do Tuntum Esporte Clube, do Maranhão. Nesse sentido, o zagueiro Davison falou sobre as expectativas na competição e a importância de ir longe o mais longe possível dentro da Copa. > Veja os principais artilheiros da Europa na temporada - A Copa do Brasil é uma competição disputadíssima, avançar de fase será muito importante para nossa confiança e principalmente ao nosso torcedor. Temos que trabalhar forte para ir o mais longe possível dentro deste campeonato, assim honrando as cores do Volta Redonda com uma grande campanha à altura deste clube.
Sobre a partida, o zagueiro da equipe carioca prezou cautela e respeito ao adversário que jogará em seus domínios - o duelo acontecerá às 15h30, no Estádio Rafael Seabra. Por outro lado, com isso, o Volta Redonda entra em campo pelo empate para avançar de fase. - Será uma partida complicada, decidida em jogo único e fora de casa. Nesses jogos, nossa equipe deve minimizar todos os erros possíveis para aumentar as chances de classificação, por isso, devemos entrar os 90 minutos focados e atentos para realizar uma boa partida e avançar para a próxima fase - finalizou.
Crédito: DavisonézagueirodoVoltaRedonda(Foto:AndréMoreira/VoltaRedonda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados