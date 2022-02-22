Davison projeta estreia do Volta Redonda na Copa do Brasil: 'Minimizar todos os erros possíveis'

Nesta semana começará a Copa do Brasil, que reúne 92 equipes de todo o Brasil, e o Volta Redonda já estreia nesta quarta-feira, diante do Tuntum Esporte Clube, do Maranhão. Nesse sentido, o zagueiro Davison falou sobre as expectativas na competição e a importância de ir longe o mais longe possível dentro da Copa. > Veja os principais artilheiros da Europa na temporada - A Copa do Brasil é uma competição disputadíssima, avançar de fase será muito importante para nossa confiança e principalmente ao nosso torcedor. Temos que trabalhar forte para ir o mais longe possível dentro deste campeonato, assim honrando as cores do Volta Redonda com uma grande campanha à altura deste clube.