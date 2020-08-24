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futebol

Davies relembra passado: 'Quem diria que um garoto do Canadá seria campeão da Champions League'

Lateral-esquerdo do Bayern de Munique foi
um dos destaques do clube bávaro na competição...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 11:49

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 11:49
Crédito: Divulgação/Twitter
Um dos destaques do Bayern de Munique na Liga dos Campeões, Alphonso Davies celebrou a conquista do troféu lembrando de suas origens. No seu Twiter, o lateral-esquerdo falou sobre o Canadá.
- Quem diria, uma criança de Edmonton (Alberta), no Canadá. A maioria das pessoas nem sabe onde fica. Estou falando de onde neva muito, 40 graus negativos. Esse garoto agora é vencedor da Liga dos Campeões - escreveu. Davies nasceu em um campo de refugiados na Gana. Filho de pais liberianos, se mudou aos cinco anos com a família para o Canadá.

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