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futebol

Davidson se apresenta ao Alanyaspor na próxima quarta-feira

Atleta brasileiro foi um dos destaques do Vitória de Guimarães, de Portugal, na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 17:11

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:11

Crédito: Divulgação
Contratado pelo Alanyaspor, da Turquia, o atacante brasileiro Davidson vive a expectativa pela apresentação oficial no clube turco, marcada para esta quarta-feira. O atleta deixou o Vitória de Guimarães, de Portugal, por cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões).
- Estamos analisando todos os pontos. Nossa empresa está acostumada com transferência internacional, e sempre trabalhamos com excelência para dar total segurança aos envolvidos. Está sendo uma negociação bem sadia e positiva, tanto para os clubes quanto para o jogador - afirmou Kiara Schievetto, advogada da empresa que cuida da carreira do jogador.
O jogador vai desembarcar na Turquia para realizar exames médicos e assinar contrato de 3 anos com o clube. Em seguida, na sexta-feira, Davidson segue com os novos companheiros para iniciar a pré-temporada com a equipe.
Pelo Vitória de Guimarães, Davidson fez 83 jogos e marcou 20 gols em duas temporadas. O atacante que, também foi procurado pelo Athletico-PR e por equipes do futebol árabe antes de firmar compromisso com o Alanyaspor, balançou as redes 10 vezes e deu 11 assistências na última temporada.

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