Davidson se apresenta ao Alanyaspor na próxima quarta-feira

Crédito: Divulgação

Contratado pelo Alanyaspor, da Turquia, o atacante brasileiro Davidson vive a expectativa pela apresentação oficial no clube turco, marcada para esta quarta-feira. O atleta deixou o Vitória de Guimarães, de Portugal, por cerca de 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões).

- Estamos analisando todos os pontos. Nossa empresa está acostumada com transferência internacional, e sempre trabalhamos com excelência para dar total segurança aos envolvidos. Está sendo uma negociação bem sadia e positiva, tanto para os clubes quanto para o jogador - afirmou Kiara Schievetto, advogada da empresa que cuida da carreira do jogador.

O jogador vai desembarcar na Turquia para realizar exames médicos e assinar contrato de 3 anos com o clube. Em seguida, na sexta-feira, Davidson segue com os novos companheiros para iniciar a pré-temporada com a equipe.