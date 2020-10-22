Davidson comanda Alanyaspor em bom início no Campeonato Turco

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Cinco gols em cinco jogos, artilharia e liderança do Campeonato Turco. O início da trajetória do atacante Davidson na Turquia não poderia ser melhor. Mesmo com pouco tempo no país, o jogador do Alanyaspor está se tornando a sensação do time, e vem liderando a equipe dentro de campo.

A última vítima do o Alanyaspor foi o Galatasaray, que na quinta rodada foi derrotado por 2 a 1, em casa, e viu o brasileiro balançar as redes mais uma vez. Após o belo início, o time do brasileiro lidera a competição com 13 pontos, e, mesmo no começo de temporada, faz a sua torcida sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões.

- Estamos encarando da melhor forma possível. Sabemos que é o começo, mas é importante começar bem, e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Estamos jogando bem e o resultado está aparecendo. O objetivo é fazer melhor que a temporada passada. A liga turca é muito difícil, mas estamos buscando e somos livres para sonhar. Então, vamos trabalhando jogo a jogo, procurar vencer e fazer o máximo de pontos possível. Mas claro que seria muito bom e histórico para o clube poder chegar numa Champions League - disse Davidson.

Mesmo com apenas cinco jogos na temporada 2020/21, a veia de artilheiro do atacante já chama atenção da imprensa e torcida local, que lembram de outros brasileiros que marcaram época no país. Alex, nas temporadas 2006/07 e 2010/11, Fernandão, na temporada 2014/15, ambos pelo Fenerbahçe, e Vagner Love, na temporada 2016/17, pelo próprio Alanyaspor, formam o seleto grupo de brasileiros que alcançaram a artilharia no país.