Davids está perto de ser anunciado como técnico do Olhanense

Edgar Davids, histórico jogador da seleção holandesa e grandes clubes europeus, está próximo de ser anunciado como novo técnico do Olhanense, segundo a imprensa portuguesa. O nome do veterano de 47 anos é o mais cotado após a saída de José Carlos Araújo no final de 2020. O clube está na quarta divisão nacional.O ex-jogador estava na função de auxiliar técnico do Telstar, da segunda divisão da Holanda, e terá sua primeira oportunidade como treinador principal de uma equipe na carreira. Durante um período, Davids chegou a assumir a função de jogador-técnico do Barnet, que atualmente está na quinta divisão da Inglaterra.