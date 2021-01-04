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futebol

Davids está perto de ser anunciado como técnico do Olhanense

Ex-jogador holandês terá a oportunidade de comandar equipe que está na quarta divisão portuguesa e que luta pela promoção. Davids tem 47 anos e terá primeiro trabalho solo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 09:25

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 09:25

Crédito: Davids, histórico nome da Holanda, será treinador do Olhanense (AFP
Edgar Davids, histórico jogador da seleção holandesa e grandes clubes europeus, está próximo de ser anunciado como novo técnico do Olhanense, segundo a imprensa portuguesa. O nome do veterano de 47 anos é o mais cotado após a saída de José Carlos Araújo no final de 2020. O clube está na quarta divisão nacional.O ex-jogador estava na função de auxiliar técnico do Telstar, da segunda divisão da Holanda, e terá sua primeira oportunidade como treinador principal de uma equipe na carreira. Durante um período, Davids chegou a assumir a função de jogador-técnico do Barnet, que atualmente está na quinta divisão da Inglaterra.
O Olhanense volta aos gramados neste domingo para encarar o Lusitano de Évora pela 11ª rodada do Campeonato de Portugal. O time se encontra no 4º lugar do Grupo H e busca estar entre os dois primeiros lugares para disputar as eliminatórias de promoção para a terceira divisão portuguesa.

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