David vibra com mais uma goleada do Fortaleza

‘Feliz pelo carinho da torcida, por esse momento também, que eu possa sempre estar dando esse retorno para a torcida. Acho que o mais importante é estar ajudando a equipe. A sequência de jogos, a confiança vem aumentando, lógico, com a ajuda dos meus companheiros. No dia a dia tenho trabalhado muito forte e tenho que agradecer e que eu consiga continuar dando alegria para o torcedor. É um trabalho bem feito, dia a dia, elenco qualificado e vamos mostrando dentro de campo’, afirmou.