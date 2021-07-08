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futebol

David vibra com mais uma goleada do Fortaleza

Atacante anotou dois gols contra o América-MG e ajudou o seu time a vencer mais uma no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 22:15

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 22:15

Crédito: (Marina Almeida/América-MG
O Fortaleza aplicou mais uma goleada no Campeonato Brasileiro. Desta vez, a vítima foi o América-MG, que acabou derrotado por 4 a 0.
O nome da partida foi o atacante David, que anotou dois gols e não escondeu a sua satisfação pelo bom momento na temporada.
‘Feliz pelo carinho da torcida, por esse momento também, que eu possa sempre estar dando esse retorno para a torcida. Acho que o mais importante é estar ajudando a equipe. A sequência de jogos, a confiança vem aumentando, lógico, com a ajuda dos meus companheiros. No dia a dia tenho trabalhado muito forte e tenho que agradecer e que eu consiga continuar dando alegria para o torcedor. É um trabalho bem feito, dia a dia, elenco qualificado e vamos mostrando dentro de campo’, afirmou.
Calendário
Na próxima jornada do Brasileirão, o Fortaleza mede forças contra o Corinthians, na Arena Castelão.

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