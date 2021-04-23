David sonha com o título da Copa do Nordeste

Contratado a peso de ouro pelo Fortaleza, o atacante David demorou a engrenar, mas atualmente vive um bom momento com a camisa do Tricolor.
Nas quartas de final, diante do CSA, o centroavante foi o responsável por marcar o gol que deu a classificação para a semi.
Em meio a esse bom momento, David não esconde a expectativa em conquistar a Copa do Nordeste para o Leão.
‘Gostaria de ganhar títulos. Acho que está faltando uma Copa do Nordeste, ganhamos o Cearense, mas acho que temos tudo para realizar esse campeonato. Estamos no caminho certo, nos preparando, e sábado (contra o Bahia) é uma guerra’, afirmou.
Na semifinal, o adversário do Fortaleza é o Bahia, clube que vem chamando a atenção por conta das goleadas.