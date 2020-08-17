David Silva se despede do Manchester City depois de dez anos no clube: 'Uma honra enorme'

Crédito: WILL OLIVER / AFP

Chegou ao fim a passagem do meia David Silva pelo Manchester City. Após dez anos vestindo a camisa do clube inglês, o jogador espanhol não renovou seu contrato com os Citizens e está livre no mercado.

Nesta segunda-feira, clube e jogador se manifestaram na internet. Enquanto o City anunciou a construção de uma estátua de Silva no Etihad Stadium, o jogador, em uma carta aberta, se despediu do clube.VEJA A CARTA DE DESPEDIDA DE DAVID SILVA"Chegou o momento. 10 anos e 13 títulos depois, digo adeus ao clube que marcou minha carreira e minha vida.

Ao olhar para trás, vejo que não podia ter tomado decisão melhor quando em 2010 o City me propôs fazer parte de seu novo projeto.

O Manchester City e eu crescemos juntos. Durante estes 10 anos prosperei tanto profissionalmente, como pessoalmente: celebrei muitos triunfos como minha primeira Premier League, vivi momentos épicos, vi nascer meu querido filho Mateo e inclusive me acostumei a ficar cômodo debaixo da chuva. Ademais, o clube me demonstrou que realmente é uma grande família. Eles viraram para mim nos momentos mais difíceis da minha vida, me dando apoio incondicional e compreensão.

Por isso quero dizer a todos que foi uma honra enorme vestir a camisa celeste, portar com orgulho a braçadeira de capitão deste grande clube, compartilhar vestiário com os melhores companheiros, treinadores, funcionários e diretores do mundo e tem por trás, partida a partida, uma torcida que me fez sentir em casa, me apoiando desde o início, nos bons e maus momentos. De verdade que são incríveis.

Espero que o City consiga os maiores triunfos no futuro. Eu estarei torcendo à distância como um torcedor a mais. Foi um prazer compartilhar tanto com vocês, sempre estarão em meu coração.

Um abraço para toda a família Cityzen, com muito carinho,