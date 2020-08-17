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David Silva se despede do Manchester City depois de dez anos no clube: 'Uma honra enorme'

Jogador deixa a equipe após fim do contrato e deve assinar com a Lazio. Espanhol ganhará uma estátua em frente ao estádio do Manchester City...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 15:52

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:52

Crédito: WILL OLIVER / AFP
Chegou ao fim a passagem do meia David Silva pelo Manchester City. Após dez anos vestindo a camisa do clube inglês, o jogador espanhol não renovou seu contrato com os Citizens e está livre no mercado.
Nesta segunda-feira, clube e jogador se manifestaram na internet. Enquanto o City anunciou a construção de uma estátua de Silva no Etihad Stadium, o jogador, em uma carta aberta, se despediu do clube.VEJA A CARTA DE DESPEDIDA DE DAVID SILVA"Chegou o momento. 10 anos e 13 títulos depois, digo adeus ao clube que marcou minha carreira e minha vida.
Ao olhar para trás, vejo que não podia ter tomado decisão melhor quando em 2010 o City me propôs fazer parte de seu novo projeto.
O Manchester City e eu crescemos juntos. Durante estes 10 anos prosperei tanto profissionalmente, como pessoalmente: celebrei muitos triunfos como minha primeira Premier League, vivi momentos épicos, vi nascer meu querido filho Mateo e inclusive me acostumei a ficar cômodo debaixo da chuva. Ademais, o clube me demonstrou que realmente é uma grande família. Eles viraram para mim nos momentos mais difíceis da minha vida, me dando apoio incondicional e compreensão.
Por isso quero dizer a todos que foi uma honra enorme vestir a camisa celeste, portar com orgulho a braçadeira de capitão deste grande clube, compartilhar vestiário com os melhores companheiros, treinadores, funcionários e diretores do mundo e tem por trás, partida a partida, uma torcida que me fez sentir em casa, me apoiando desde o início, nos bons e maus momentos. De verdade que são incríveis.
Espero que o City consiga os maiores triunfos no futuro. Eu estarei torcendo à distância como um torcedor a mais. Foi um prazer compartilhar tanto com vocês, sempre estarão em meu coração.
Um abraço para toda a família Cityzen, com muito carinho,
David Silva."

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