David Silva e Lazio chegam a um acordo, segundo jornal italiano

Vivendo seus últimos dias como jogador do Manchester City, o meia David Silva está perto de definir seu futuro. De acordo com informações do jornal "Corriere dello Sport", o espanhol chegou a um acordo com a Lazio e será jogador do time da capital italiana na próxima temporada.As negociações já vinham acontecendo há algum tempo e a assinatura de contrato pode acontecer nas próximas horas, segundo o periódico. O anúncio, no entanto, só deverá acontecer após a participação do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa.