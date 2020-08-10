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futebol

David Silva e Lazio chegam a um acordo, segundo jornal italiano

Jogador está em sua última temporada pelo Manchester City após dez anos no clube inglês...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 14:53
Crédito: WILL OLIVER / AFP
Vivendo seus últimos dias como jogador do Manchester City, o meia David Silva está perto de definir seu futuro. De acordo com informações do jornal "Corriere dello Sport", o espanhol chegou a um acordo com a Lazio e será jogador do time da capital italiana na próxima temporada.As negociações já vinham acontecendo há algum tempo e a assinatura de contrato pode acontecer nas próximas horas, segundo o periódico. O anúncio, no entanto, só deverá acontecer após a participação do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa.
Ainda de acordo com o jornal, o atleta espanhol receberá um salário entre 3 e 4 milhões de euros (entre R$ 19 milhões e R$ 25 milhões) por temporada na Biancocelesti.

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