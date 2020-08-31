David Silva diz que não chega para substituir Martin Odegaard

Crédito: Reprodução / Twitter David Silva

David Silva foi apresentado como reforço da Real Sociedad e irá vestir a camisa 21, mesmo número que usava no Manchester City e a antiga de Martin Odegaard da equipe de San Sebastián. O veterano disse que não se vê como um substituto do norueguês e que não o enxerga como uma sombra, além de querer contribuir com o time e jogar a Liga Europa.

- Jogadores saem e chegam, não vim para substituir nada, só vim fazer meu jogo. Me trouxeram para tentar ganhar. Durante minha carreira tive a sorte de ganhar muitos títulos porque sou muito competitivo e aqui tentarei fazer o mesmo.O atleta também elogiou o estilo de jogo da Real Sociedad por conta da última temporada em que surpreendeu a todos durante o Campeonato Espanhol.

- Quando tive a notícia de que a Real me queria, fiquei muito feliz e animado. Foi uma grata surpresa e as expectativas são altas, pois vi a equipe competir na temporada passada e acredito que podemos lutar por grandes coisas, como o título da Copa.