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futebol

David Silva diz que não chega para substituir Martin Odegaard

Meio-campista afirma que quer competir por títulos em um elenco jovem e que apresenta um bom futebol. Espanhol disse que ficou animado quando soube da proposta da Real...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 10:21

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 10:21
Crédito: Reprodução / Twitter David Silva
David Silva foi apresentado como reforço da Real Sociedad e irá vestir a camisa 21, mesmo número que usava no Manchester City e a antiga de Martin Odegaard da equipe de San Sebastián. O veterano disse que não se vê como um substituto do norueguês e que não o enxerga como uma sombra, além de querer contribuir com o time e jogar a Liga Europa.
- Jogadores saem e chegam, não vim para substituir nada, só vim fazer meu jogo. Me trouxeram para tentar ganhar. Durante minha carreira tive a sorte de ganhar muitos títulos porque sou muito competitivo e aqui tentarei fazer o mesmo.O atleta também elogiou o estilo de jogo da Real Sociedad por conta da última temporada em que surpreendeu a todos durante o Campeonato Espanhol.
- Quando tive a notícia de que a Real me queria, fiquei muito feliz e animado. Foi uma grata surpresa e as expectativas são altas, pois vi a equipe competir na temporada passada e acredito que podemos lutar por grandes coisas, como o título da Copa.
David Silva também disse que a chance de jogar competição europeia influenciou na decisão de ir para a Real Sociedad e que quer contribuir com sua experiência em um elenco jovem. O meio-campista já treina com o grupo para se preparar para o início do Campeonato Espanhol nas próximas semanas.

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