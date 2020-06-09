David Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da Rússia

Ainda sem saber se fica no Arsenal na próxima temporada, o zagueiro David Luiz ganhou mais uma opção de clube, segundo a imprensa europeia. De acordo com o jornal "Zurnal", da Rússia, o brasileiro atrai o interesse do Zenit para substituir o defensor Ivanovic, que foi seu companheiro no Chelsea e está de saída do clube do leste europeu.
David Luiz tem contrato com os Gunners até o fim da atual temporada, mas uma cláusula permite a renovação automática caso seja de acordo das duas partes. Até o momento, ainda não foi definido se a permanência será efetivada ou não.
O defensor brasileiro teve seu nome ligado ao Benfica recentemente e disse que gostaria de voltar ao clube português. O presidente dos Encarnados, no entanto, negou uma volta no momento.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Você consegue identificar quais são os escudos certos dos clubes brasileiros?Klopp recomenda Gotze a procurar um clube em que seja protagonistaChelsea deve abrir mão de Kanté e Jorginho por novos reforçosCaso Lautaro saia, Inter deve fazer investimento de peso, afirma CEO E MAIS: