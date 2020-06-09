David Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da Rússia

Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Ainda sem saber se fica no Arsenal na próxima temporada, o zagueiro David Luiz ganhou mais uma opção de clube, segundo a imprensa europeia. De acordo com o jornal "Zurnal", da Rússia, o brasileiro atrai o interesse do Zenit para substituir o defensor Ivanovic, que foi seu companheiro no Chelsea e está de saída do clube do leste europeu.

David Luiz tem contrato com os Gunners até o fim da atual temporada, mas uma cláusula permite a renovação automática caso seja de acordo das duas partes. Até o momento, ainda não foi definido se a permanência será efetivada ou não.