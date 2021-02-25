David Luiz fala após Arsenal eliminar o Benfica: 'Infelizmente, este ano não estão no melhor momento'

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Em jogo com duas viradas, o Benfica perdeu e foi eliminado pelo Arsenal na segunda fase da Liga Europa. O zagueiro brasileiro David Luiz, em entrevista após a partida, falou sobre o sentimento de desclassificar o clube que o lançou na Europa.

- Se dói eliminar o Benfica? Sempre dói - disse o jogador.

> Confira a tabela da Liga EuropaO defensor, ainda, comentou que o Benfica é um clube especial em sua carreira. Além disso, David Luiz disse acreditar na remontada da equipe de Jorge Jesus na atual temporada.

- O Benfica é um clube que nos habituou a lutar sempre por todas as provas. Infelizmente, este ano não estão no melhor momento, mas acredito muito no clube, no treinador e na torcida. É um clube especial por que tem tenho um grande amor - comentou o jogador do Arsenal.

Com a eliminação, os Encarnados voltam suas atenções para o Campeonato Português. Atual 4º colocado com 39 pontos, o time de Jorge Jesus enfrenta o Rio Ave, na próxima segunda-feira, às 16h ( de Brasília), em jogo válido pela 21ª rodada.