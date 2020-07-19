David Luiz elogia postura do Arsenal após grande vitória sobre o City

Crédito: Arsenal venceu Manchester City com dois gols de Aubameyang (MATTHEW CHILDS / POOL / AFP

Após a grande vitória do Arsenal sobre o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra, David Luiz se tornou um dos grandes personagens da partida. O brasileiro, que havia falhado e sido muito criticado no retorno da Premier League, quando os Gunners perderam por 3 a 0 para o time de Guardiola, teve sua noite de redenção no último sábado.

- Faz parte do futebol. Eu entendi durante minha carreira que o futebol é sobre sobreviver. Eu trabalhei duro todos os dias após meus erros. Nós temos uma final para jogar nesta temporada. Vamos tentar ganhar este título, porque esse clube merece brilhar novamente.

O defensor também comentou sobre a diferença de estágios em que as equipes estão, mas valorizou o jogo correto do time comandado por Mikel Arteta.

- Foi um grande resultado contra um dos melhores times do mundo. Nós somos humildes e entendemos o jeito que temos que jogar. Aproveitamos as oportunidades para marcar. Nós estamos em um processo, com um excelente treinador que quer trazer o melhor futebol para o clube.