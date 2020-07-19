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David Luiz elogia postura do Arsenal após grande vitória sobre o City

Zagueiro teve grande atuação e se redimiu do 3 a 0 sofrido no retorno da Premier League. Brasileiro também elogia processo que Arteta implementa na equipe londrina...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 13:21

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 13:21

Crédito: Arsenal venceu Manchester City com dois gols de Aubameyang (MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Após a grande vitória do Arsenal sobre o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra, David Luiz se tornou um dos grandes personagens da partida. O brasileiro, que havia falhado e sido muito criticado no retorno da Premier League, quando os Gunners perderam por 3 a 0 para o time de Guardiola, teve sua noite de redenção no último sábado.
- Faz parte do futebol. Eu entendi durante minha carreira que o futebol é sobre sobreviver. Eu trabalhei duro todos os dias após meus erros. Nós temos uma final para jogar nesta temporada. Vamos tentar ganhar este título, porque esse clube merece brilhar novamente.
O defensor também comentou sobre a diferença de estágios em que as equipes estão, mas valorizou o jogo correto do time comandado por Mikel Arteta.
- Foi um grande resultado contra um dos melhores times do mundo. Nós somos humildes e entendemos o jeito que temos que jogar. Aproveitamos as oportunidades para marcar. Nós estamos em um processo, com um excelente treinador que quer trazer o melhor futebol para o clube.
O Arsenal aguarda o resultado entre Manchester United e Chelsea que jogam neste domingo, às 14h (horário de Brasília), para saber quem será seu adversário na final. A partida será disputada no dia primeiro de agosto, em Wembley, e vale vaga na próxima edição da Liga Europa.

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