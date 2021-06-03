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futebol

David Luiz e outros jogadores deixam o Arsenal oficialmente

Clube publicou um comunicado agradecendo os serviços prestados pelos atletas que encerram seus contratos no próximo dia 30 de junho...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 11:43

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 11:43

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
David Luiz e outros três jogadores deixaram o Arsenal oficialmente. Além do zagueiro brasileiro, Dani Ceballos, Martin Odegaard e Mat Ryan finalizaram suas etapas como atletas dos Gunners. Seus contratos terminam no próximo dia 30 de junho e o clube agradeceu os serviços prestados.O brasileiro de 34 anos passou as duas últimas temporadas na equipe do norte de Londres e viveu momentos de altos e baixos na equipe. O defensor nunca conseguiu ser um nome incontestável entre os torcedores do clube inglês apesar da conquista de dois títulos.
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O nome de David Luiz também passou a ser especulado como reforço do Flamengo nos últimos dias. Com a provável saída de Gerson, a equipe de Rogério Ceni poderia trazer o veterano para a defesa, enquanto Arão pudesse voltar a atuar como volante.
Já os outros três jogadores deixaram o Arsenal por conta do fim de seus empréstimos. Odegaard e Ceballos serão reintegrados ao Real Madrid e terão seus futuros definidos pelo técnico Carlo Ancelotti. Já Mat Ryan retorna ao Brighton.

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