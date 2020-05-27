David Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporada. O contrato do brasileiro acaba no final de junho e a 'Sky Sports' informa que não há nenhuma negociação para manter o zagueiro nos Gunners.

Os clubes da Premier League poderão manter os jogadores que terminam seus contratos no final de junho, mas as duas partes devem concordar com uma extensão até o final da temporada. David Luiz deseja continuar em Londres.

Com uma improvável classificação para a Liga dos Campeões, o Arsenal pode ter que reduzir seus gastos salariais. O zagueiro brasileiro recebe um valor considerável e pode acabar não ficando no clube por mais tempo. E MAIS:Ex-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do LiverpoolArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusApesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB LeipzigTécnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivosArsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de Willian E MAIS: