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futebol

David Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporada

Contrato do brasileiro acaba em junho e não deve renovar com o clube londrino...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 15:24

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 15:24

Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP
David Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporada. O contrato do brasileiro acaba no final de junho e a 'Sky Sports' informa que não há nenhuma negociação para manter o zagueiro nos Gunners.
Os clubes da Premier League poderão manter os jogadores que terminam seus contratos no final de junho, mas as duas partes devem concordar com uma extensão até o final da temporada. David Luiz deseja continuar em Londres.
Com uma improvável classificação para a Liga dos Campeões, o Arsenal pode ter que reduzir seus gastos salariais. O zagueiro brasileiro recebe um valor considerável e pode acabar não ficando no clube por mais tempo. E MAIS:Ex-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do LiverpoolArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusApesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB LeipzigTécnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivosArsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de Willian E MAIS:

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