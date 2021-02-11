David exalta a força do elenco Tricolor

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A quarta-feira termina de maneira mágica para o torcedor do Fortaleza. Após a segunda vitória consecutiva, o Leão conseguiu abrir uma vantagem confortável para a zona de rebaixamento.

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Autor de um dos gols diante do Vasco, o atacante David fez questão de exaltar a força do elenco Tricolor.

‘Segunda vitória e a gente estava precisando muito dos pontos. Não está nada definido, mas mostramos a força que o grupo tem. Chegamos a mostrar um pouco no primeiro turno, depois as coisas ficaram difíceis, mas agora vem voltando a confiança, cada jogador ta se dedicando mais’, afirmou ao Premiere.