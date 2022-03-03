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futebol

David é o novo reforço da equipe Sub-20 do Ceará

Defensor de 19 anos de idade foi vice-campeão da Copa do Nordeste Sub-20 no ano passado com o Fluminense-PI
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Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:23
Uma das maiores promessas do Fluminense-PI nos últimos anos, o zagueiro David, de 19 anos, assinou contrato nesta semana com o Ceará. O defensor de 1,88 m chega para reforçar a equipe sub-20 do Vozão por empréstimo até o fim de 2022, com passe fixado em R$ 450 mil.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram- Agradecer a Deus e depois ao Ceará pela oportunidade. Espero que seja um ano de muitos títulos e de bastante evolução na minha carreira profissional e pessoal. Quero retribuir toda confiança que estão me dando e não vejo a hora de poder estrear com essa camisa e dar alegrias a torcida do Vozão - declarou o atleta no momento de firmar o vínculo com o Alvinegro.
Em 2021, David entrou no radar dos grandes clubes do país. Ele havia sido sondado por Bragantino e Cruzeiro, na metade do ano, por conta da conquista do Piauiense Sub-20.
Neste ano, após o vice-campeonato da Copa do Nordeste Sub-20, perdendo a decisão para o Vitória, o Braga-POR tentou a contratação do jogador. Porém, a equipe lusitana esbarrou na falta de tempo hábil para a conclusão do negócio em virtude do fechamento da janela de transferências da Europa.
Crédito: ArquivoPessoal

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