David é o novo reforço da equipe Sub-20 do Ceará

Uma das maiores promessas do Fluminense-PI nos últimos anos, o zagueiro David, de 19 anos, assinou contrato nesta semana com o Ceará. O defensor de 1,88 m chega para reforçar a equipe sub-20 do Vozão por empréstimo até o fim de 2022, com passe fixado em R$ 450 mil.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no Telegram- Agradecer a Deus e depois ao Ceará pela oportunidade. Espero que seja um ano de muitos títulos e de bastante evolução na minha carreira profissional e pessoal. Quero retribuir toda confiança que estão me dando e não vejo a hora de poder estrear com essa camisa e dar alegrias a torcida do Vozão - declarou o atleta no momento de firmar o vínculo com o Alvinegro.