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futebol

David Braz vibra com os três pontos no encerramento do turno

Zagueiro viu o Tricolor com dificuldades para conseguir o resultado e parabenizou seus companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 22:23

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 22:23

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!
O Grêmio fechou o turno do Campeonato Brasileiro com vitória. Na Arena, a equipe de Renato Gaúcho sofreu, mas conseguiu vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1.Autor do gol que abriu o caminho para os três pontos, o Tricolor exaltou a força do time para buscar o resultado dentro de casa.
‘Jogo difícil. Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe organizada, com jogadores de qualidade. Teve muita mudança na equipe, por isso esses erros de passes, mas com todas as dificuldades conseguimos os três pontos e colamos no grupo da frente’, declarou.
Com 27 pontos, o Grêmio está na 8ª colocação do Brasileirão. O próximo jogo pelo torneio é no fim de semana, diante do Fluminense, no Rio de Janeiro.

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