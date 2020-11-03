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futebol

David Braz tenta explicar polêmica entre Maicon e Renato Gaúcho

Volante e treinador se desentenderam ao longo da etapa final e o zagueiro colocou panos quentes...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 22:15

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 22:15

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A polêmica está lançada no Grêmio. Durante a vitória sobre o Bragantino, o técnico Renato Gaúcho se irritou com uma jogada do capitão Maicon e esbravejou. Incomodado com a crítica, o camisa 8 pediu para sair e Portaluppi atendeu o seu desejo.Na saída de campo, Maicon fez cara de poucos amigos e foi direto para o vestiário. Antes disso, deixou a faixa de capitão para David Braz, que tentou explicar o fato.
‘Ele achou que não conseguiria mais continuar no jogo. Cada um sabe até onde vai. Ele conversou com o professor e é isso. Todo mundo tentou ajudar o máximo que deu’, afirmou ao SporTV.
Com ou sem Maicon, o Grêmio terá poucos dias de descanso, já que o Tricolor volta a campo na quinta-feira. O compromisso será pela Copa do Brasil, diante do Juventude.

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