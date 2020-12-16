Davi Luis acredita em briga por título e acesso no Feirense: 'Elenco é forte'

Crédito: Divulgação / Feirense

Revelado nas categorias de base do Grêmio, o lateral-esquerdo Davi Luis acredita que o Feirense pode brigar pelo título da segunda divisão de Portugal. Atualmente, o time do brasileiro está na terceira colocação no torneio, posição que garante a disputa dos playoffs de promoção para a primeira divisão.

+ Veja a tabela do Campeonato Português- A expectativa é muito grande pelo acesso dentro do Feirense. Sabemos que temos um elenco muito forte para brigar não só pelo acesso, mas também pelo título. Estamos cada vez mais fortes e a expectativa é a melhor de sempre. Quando me chamaram para vir ao Feirense me deixaram bem claro que era para brigar pelo título da Segunda Liga, e vamos em busca desse objetivo - projetou Davi Luis.

O jogador atuou no Cianorte, Botafogo-PB e São José-RS antes de partir para o futebol português, em 2017. Em terras lusitanas, defendeu o Vitória de Guimarães, o GD Chaves e o Famalicão, sendo que neste último foi um dos destaques na campanha de acesso à elite portuguesa na temporada 2018/19.

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No último dia 20 de novembro, Davi Luis fez a sua estreia com a camisa do Feirense, pela Taça de Portugal, em sua volta aos gramados após um ano e meio de ausência. No início da temporada 2019/20, quando tinha acabado de chegar ao GD Chaves, o defensor rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Recuperado fisicamente, o lateral não deixou de agradecer àqueles que ajudaram neste período.