Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Davi Luis acredita em briga por título e acesso no Feirense: 'Elenco é forte'

Time do lateral-esquerdo brasileiro é o terceiro colocado da segunda divisão de Portugal...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 15:49

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 15:49

Crédito: Divulgação / Feirense
Revelado nas categorias de base do Grêmio, o lateral-esquerdo Davi Luis acredita que o Feirense pode brigar pelo título da segunda divisão de Portugal. Atualmente, o time do brasileiro está na terceira colocação no torneio, posição que garante a disputa dos playoffs de promoção para a primeira divisão.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- A expectativa é muito grande pelo acesso dentro do Feirense. Sabemos que temos um elenco muito forte para brigar não só pelo acesso, mas também pelo título. Estamos cada vez mais fortes e a expectativa é a melhor de sempre. Quando me chamaram para vir ao Feirense me deixaram bem claro que era para brigar pelo título da Segunda Liga, e vamos em busca desse objetivo - projetou Davi Luis.
O jogador atuou no Cianorte, Botafogo-PB e São José-RS antes de partir para o futebol português, em 2017. Em terras lusitanas, defendeu o Vitória de Guimarães, o GD Chaves e o Famalicão, sendo que neste último foi um dos destaques na campanha de acesso à elite portuguesa na temporada 2018/19.
+ Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
No último dia 20 de novembro, Davi Luis fez a sua estreia com a camisa do Feirense, pela Taça de Portugal, em sua volta aos gramados após um ano e meio de ausência. No início da temporada 2019/20, quando tinha acabado de chegar ao GD Chaves, o defensor rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Recuperado fisicamente, o lateral não deixou de agradecer àqueles que ajudaram neste período.
- Para quem vive e respira futebol sabe como é complicado ficar de fora por muito tempo por uma tragédia. No meu retorno me senti muito bem e teve muitos profissionais que foram essenciais nisso. Estou mais forte do que estava antes de lesionar e só tenho a agradecer todos fisioterapeutas do Vitória e do Feirense. Me fizeram voltar melhor que antes e não posso esquecer do apoio dos meu pais que sempre estiveram comigo - falou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados