Data marcada? Tropeço diante do São Paulo pode decretar rebaixamento do Grêmio

A próxima quinta-feira é decisiva para o Grêmio. Após ser derrotado pelo Bahia fora de casa, o Tricolor volta a sua casa para um jogo importantíssimo diante do São Paulo, na Arena.

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Com 36 pontos, o Grêmio tem mais nove em disputa e precisa de 100% de aproveitamento, além de uma combinação de resultados.

Caso o time gaúcho não conquiste os três pontos, o Tricolor pode ser rebaixado se o Bahia vencer um dos seus dois compromissos durante a semana (Atlético-GO e Atlético-MG).

Calendário

Nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o São Paulo, Corinthians e Atlético-MG.