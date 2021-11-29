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futebol

Data marcada? Tropeço diante do São Paulo pode decretar rebaixamento do Grêmio

Tricolor precisa somar pontos de qualquer maneira para se manter vivo no torneio nacional...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 17:45
A próxima quinta-feira é decisiva para o Grêmio. Após ser derrotado pelo Bahia fora de casa, o Tricolor volta a sua casa para um jogo importantíssimo diante do São Paulo, na Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 36 pontos, o Grêmio tem mais nove em disputa e precisa de 100% de aproveitamento, além de uma combinação de resultados.
Caso o time gaúcho não conquiste os três pontos, o Tricolor pode ser rebaixado se o Bahia vencer um dos seus dois compromissos durante a semana (Atlético-GO e Atlético-MG).
Calendário
Nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o São Paulo, Corinthians e Atlético-MG.
Crédito: GrêmiovemdeoutraderrotanoBrasileirão(MauriciadaMatta/W9Press/Lancepress!

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