Darwin Ñúnez entra, muda o jogo e Benfica, com um a menos, empata em casa com o Rangers pela Liga Europa

Com muitas reviravoltas, o Benfica conseguiu empatar com o Rangers, em casa, por 3 a 3. Com apenas dois minutos de partida, Goldson, contra, abriu o placar para os mandantes. Aos 15, Otamendi foi expulso. Aos 24 e 25, Gonçalves, contra, e Kamara, viraram o placar. Morelos, aos seis do segundo, ampliou. No final da partida, Rafa Silva e Darwin Ñúnez garantiram a igualdade.QUE ISSO?Otamendi foi expulso com apenas 15 minutos de partida. Em lance em que o atacante do Rangers corria com vantagem, o zagueiro argentino era o último homem e derrubou o jogador. Assim, recebeu o vermelho direto quando os portugueses estavam vencendo.