Darwin Núñez é o alvo prioritário do Milan para a próxima janela

Com apenas 21 anos, Darwin Núñez já movimenta o mercado. De acordo com o jornal "Record", o Milan já abriu conversas com o Benfica para contratar o atacante uruguaio, que é prioridade do clube italiano para a próxima temporada.
O Benfica avalia seu atacante em 50 milhões de euros. Apesar do valor alto, o Milan acredita que pode incluir jogadores na negociação para diminuir a pedida portuguesa.Atualmente, o Milan tem apenas Zlatan Ibrahimovic como atacante de referência. Apesar da sua grande temporada, ele já tem 39 anos, o que obriga o clube a buscar um substituto para um futuro próximo.