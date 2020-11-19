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Darwin Ñúnez, do Benfica, testa positivo para Covid-19 após jogo contra a Seleção Brasileira

Na sua volta à Lisboa, atacante uruguaio entrou na lista de jogadores
que estavam convocados e que contraíram o coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 16:32

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:32

Crédito: Raul MARTINEZ / POOL / AFP
Em seu retorno ao Benfica após a Data Fifa, Darwin Ñúnez testou positivo para o Covid-19. A informação foi dada pela "ESPN", que diz ter a confirmação do representante do atacante uruguaio.
Ñúnez estava há duas semanas com a seleção uruguaia. Ele participou da vitória por 3 a 0 contra a Colômbia, marcando um gol. Além disso, também atuou na derrota por 2 a 0 para o Brasil.Assim, o atacante entrou na lista de jogadores da seleção uruguaia que testaram positivo para o Covid-19. Entre eles estão: Luis Suárez, Lucas Torreira, Diego Rossi, Alexis Rolín, Matias Viña e Rodrigo Muñoz, além de membros da comissão técnica.

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