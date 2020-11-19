Darwin Ñúnez, do Benfica, testa positivo para Covid-19 após jogo contra a Seleção Brasileira

Em seu retorno ao Benfica após a Data Fifa, Darwin Ñúnez testou positivo para o Covid-19. A informação foi dada pela "ESPN", que diz ter a confirmação do representante do atacante uruguaio.

Ñúnez estava há duas semanas com a seleção uruguaia. Ele participou da vitória por 3 a 0 contra a Colômbia, marcando um gol. Além disso, também atuou na derrota por 2 a 0 para o Brasil.Assim, o atacante entrou na lista de jogadores da seleção uruguaia que testaram positivo para o Covid-19. Entre eles estão: Luis Suárez, Lucas Torreira, Diego Rossi, Alexis Rolín, Matias Viña e Rodrigo Muñoz, além de membros da comissão técnica.