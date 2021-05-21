Darlan vibra com mais uma goleada do Grêmio na Sul-Americana

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O torcedor do Aragua certamente terá pesadelos com o Grêmio. Após levar 8 a 0 em Porto Alegre, a equipe venezuelana voltou a tomar outra goleada. Desta vez, o placar ficou em 6 a 2.

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Se o lado venezuelano estava triste no pós-jogo, o Grêmio vivia uma situação bem diferente e o jovem Darlan, um dos destaques, falou sobre o desempenho do time.

‘Uma vitória muito importante. Respeitamos muito o adversário. Viemos com pé no chão e impusemos nosso estilo de jogo. Tivemos algumas bobeiras dando a bola para o adversário, mas nos achamos no jogo. Conquistamos um bom resultado, importante para a nossa sequência’, afirmou.