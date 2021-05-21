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futebol

Darlan vibra com mais uma goleada do Grêmio na Sul-Americana

Sem a força máxima, o Tricolor voltou a massacrar o Aragua, desta vez, fora de Porto Alegre...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 09:25

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 09:25
Crédito: MANAURE QUINTERO / POOL / AFP
O torcedor do Aragua certamente terá pesadelos com o Grêmio. Após levar 8 a 0 em Porto Alegre, a equipe venezuelana voltou a tomar outra goleada. Desta vez, o placar ficou em 6 a 2.
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Se o lado venezuelano estava triste no pós-jogo, o Grêmio vivia uma situação bem diferente e o jovem Darlan, um dos destaques, falou sobre o desempenho do time.
‘Uma vitória muito importante. Respeitamos muito o adversário. Viemos com pé no chão e impusemos nosso estilo de jogo. Tivemos algumas bobeiras dando a bola para o adversário, mas nos achamos no jogo. Conquistamos um bom resultado, importante para a nossa sequência’, afirmou.
Vale lembrar, que o Tricolor viajou para a Venezuela sem a sua força máxima, o que causou surpresa com o resultado obtido.

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