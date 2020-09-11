Darlan comemora primeiro gol pelo profissional

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio enfim respira aliviado. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor foi até Salvador e conseguiu derrotar o Bahia por 2 a 0, fato que amenizou a crise dentro do clube, principalmente no técnico Renato Gaúcho.Autor do segundo gol, o volante Darlan comemorou o seu primeiro tento como profissional e vibrou com os três pontos.

‘A gente veio com a intenção de buscar esses três pontos, que eram muito importantes, viemos trabalhando bastante. E fico muito feliz em fazer meu primeiro gol como profissional. Agora é ter humildade, pés no chão, trabalhar cada vez mais, que domingo temos mais um grande jogo em casa’, declarou o meio-campista.