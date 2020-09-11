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futebol

Darlan comemora primeiro gol pelo profissional

Volante aproveitou a sua chance e ajudou o Tricolor a somar três pontos...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 23:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 23:39
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio enfim respira aliviado. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor foi até Salvador e conseguiu derrotar o Bahia por 2 a 0, fato que amenizou a crise dentro do clube, principalmente no técnico Renato Gaúcho.Autor do segundo gol, o volante Darlan comemorou o seu primeiro tento como profissional e vibrou com os três pontos.
‘A gente veio com a intenção de buscar esses três pontos, que eram muito importantes, viemos trabalhando bastante. E fico muito feliz em fazer meu primeiro gol como profissional. Agora é ter humildade, pés no chão, trabalhar cada vez mais, que domingo temos mais um grande jogo em casa’, declarou o meio-campista.
Na próxima rodada, o Grêmio volta a campo para encarar o Fortaleza, a partir das 19h (Horário de Brasília), em Porto Alegre.

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