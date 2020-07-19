Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Danny Ings marca, Southampton vence e Bournemouth se complica

Time de Eddie Howe fez uma partida desorganizada, sofreu no primeiro tempo e teve o goleiro Ramsdale como destaque do jogo defendendo pênalti de artilheiro rival...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2020 às 14:57

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 14:57

Crédito: Bournemouth e Southampton fizeram partida disputada neste domingo (WILL OLIVER / AFP
O Southampton venceu o Bournemouth por 2 a 0 fora de casa e praticamente decreta o rebaixamento do adversário na temporada. O primeiro gol da partida foi marcado por Danny Ings, que chegou a 21 tentos na competição. Faltando apenas uma rodada para o time disputar no Campeonato Inglês, a equipe de Eddie Howe precisa torcer contra o Watford e Aston Villa para seguir com o sonho de se manter na Premier League.
SEMPRE ELEO primeiro tempo da partida foi muito aberto, mas o Southampton mostrou mais qualidade e mais perigo para chegar no gol adversário. Após algumas tentativas para defesas tranquilas de Ramsdale, os Saints abriram o placar com Danny Ings aos 40 minutos após receber pelo lado esquerdo, cortar para o meio e finalizar sem chances para o goleiro.
PERDEUO segundo tempo foi parecido com o que se viu na primeira etapa, com os visitantes pressionando, tendo mais volume de jogo e dando trabalho para o time de Eddie Howe. A melhor oportunidade do Southampton veio nos pés do artilheiro Ings em cobrança de pênalti aos 13 minutos, mas que perdeu finalizando fraco para defesa de Ramsdale.
MOMENTO DIFÍCILO Bournemouth tentou se lançar ao ataque, tentou finalizar com perigo, mas de forma muito desorganizada poderia ter sofrido mais gols se não fosse pelas boas intervenções de seu goleiro. Após ter gol anulado pelo VAR aos 48 minutos, os Saints ampliaram aos 53 com Adams para fechar o placar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados