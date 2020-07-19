Danny Ings marca, Southampton vence e Bournemouth se complica

Crédito: Bournemouth e Southampton fizeram partida disputada neste domingo (WILL OLIVER / AFP

O Southampton venceu o Bournemouth por 2 a 0 fora de casa e praticamente decreta o rebaixamento do adversário na temporada. O primeiro gol da partida foi marcado por Danny Ings, que chegou a 21 tentos na competição. Faltando apenas uma rodada para o time disputar no Campeonato Inglês, a equipe de Eddie Howe precisa torcer contra o Watford e Aston Villa para seguir com o sonho de se manter na Premier League.

SEMPRE ELEO primeiro tempo da partida foi muito aberto, mas o Southampton mostrou mais qualidade e mais perigo para chegar no gol adversário. Após algumas tentativas para defesas tranquilas de Ramsdale, os Saints abriram o placar com Danny Ings aos 40 minutos após receber pelo lado esquerdo, cortar para o meio e finalizar sem chances para o goleiro.

PERDEUO segundo tempo foi parecido com o que se viu na primeira etapa, com os visitantes pressionando, tendo mais volume de jogo e dando trabalho para o time de Eddie Howe. A melhor oportunidade do Southampton veio nos pés do artilheiro Ings em cobrança de pênalti aos 13 minutos, mas que perdeu finalizando fraco para defesa de Ramsdale.