Danny Ings marca, Southampton vence e Bournemouth se complica

O Southampton venceu o Bournemouth por 2 a 0 fora de casa e praticamente decreta o rebaixamento do adversário na temporada. O primeiro gol da partida foi marcado por Danny Ings, que chegou a 21 tentos na competição. Faltando apenas uma rodada para o time disputar no Campeonato Inglês, a equipe de Eddie Howe precisa torcer contra o Watford e Aston Villa para seguir com o sonho de se manter na Premier League.
SEMPRE ELEO primeiro tempo da partida foi muito aberto, mas o Southampton mostrou mais qualidade e mais perigo para chegar no gol adversário. Após algumas tentativas para defesas tranquilas de Ramsdale, os Saints abriram o placar com Danny Ings aos 40 minutos após receber pelo lado esquerdo, cortar para o meio e finalizar sem chances para o goleiro.
PERDEUO segundo tempo foi parecido com o que se viu na primeira etapa, com os visitantes pressionando, tendo mais volume de jogo e dando trabalho para o time de Eddie Howe. A melhor oportunidade do Southampton veio nos pés do artilheiro Ings em cobrança de pênalti aos 13 minutos, mas que perdeu finalizando fraco para defesa de Ramsdale.
MOMENTO DIFÍCILO Bournemouth tentou se lançar ao ataque, tentou finalizar com perigo, mas de forma muito desorganizada poderia ter sofrido mais gols se não fosse pelas boas intervenções de seu goleiro. Após ter gol anulado pelo VAR aos 48 minutos, os Saints ampliaram aos 53 com Adams para fechar o placar.