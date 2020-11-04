Danny Ings desfalca Southampton e seleção inglesa por até seis semanas

O Southampton e a seleção inglesa não poderão contar com o atacante Danny Ings por conta de uma cirurgia no joelho que será realizada no artilheiro. O técnico Ralph Hasenhuttl confirmou que o procedimento será feito nesta quinta-feira e que o jogador deve perder de quatro a seis semanas de trabalho.Ings se machucou na vitória diante do Aston Villa, no último final de semana. Apesar dos primeiros exames favoráveis, o problema se agravou em um dos treinos e o atleta deve voltar a atuar apenas no final de dezembro. Ao sentir dor em uma sessão, o comandante alemão o tirou do treino para não agravar a lesão.