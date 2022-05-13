Danilo Soares faz balanço positivo de temporada do Bochum na Bundesliga: "Surpreendemos muita gente"

Em sua primeira temporada na elite do futebol alemão, o lateral-esquerdo Danilo Soares avalia de forma positiva o retorno do Bochum na disputa da Bundesliga após 11 anos. Com uma rodada para o término do campeonato, a equipe do brasileiro ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, e conseguiu resultados históricos ao longo da campanha - como as vitórias contra Bayern, por 4 a 2, e Borussia, por 4 a 3.Danilo ressalta que o objetivo maior era a permanência do Bochum na Bundesliga e destaca os triunfos diante dos dois maiores clubes da Alemanha.

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– Acho que surpreendemos muita gente que não acreditou no nosso potencial e alcançamos o objetivo que era a permanência na Bundesliga. Isso mostra um pouco a força que temos, apesar de sermos considerados um time pequeno perto deles (Bayern e Borussia) conseguimos com muita vontade e dedicação mostrar que somos capazes de vencê-los. Esperamos na próxima temporada manter esse bom desempenho contra os dois – destacou o brasileiro.

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Com 33 jogos disputados dos 37 possíveis na temporada, Danilo Soares foi um dos principais destaques do Bochum em 2021/22. O brasileiro, que disputou sua quinta temporada pelo clube alemão, faz um balanço de seu desempenho individual.

– Acredito que fiz uma temporada muito boa individualmente falando. Desde que cheguei aqui no Bochum meu objetivo era subir para primeira divisão, e consegui no meu quarto ano, e acho que essa temporada pude ajudar o time nesta permanência. Espero na próxima temporada manter as boas atuações – afirmou o defensor, que soma 158 jogos com a camisa do clube alemão.

Neste final de semana, o lateral-esquerdo Danilo Soares entra em campo pela última vez com o VfL Bochum nesta temporada. A equipe encerra a temporada 2021/22 diante do Union Berlim, no sábado (14), às 10h30 (de Brasília).