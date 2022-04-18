Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Danilo quer fim de temporada com vitórias no APOEL

Meia brasileiro é destaque da equipe no futebol do Chipre...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 16:29

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 16:29

Em boa fase vestindo a camisa do APOEL, o meia Danilo quer vitórias na reta final da temporada no Chipre. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol russo, belga e ucraniano, a meta é encerrar o ano com bons resultados.> Antony pode vestir camisa de clube gigante da Premier League
- Nossa ideia é terminar a temporada com bons resultados, com vitórias e boas atuações. O grupo está muito motivado para isso. Vamos lutar muito para que as próximas semanas sejam de ótimas partidas para o APOEL - disse.
De acordo com Danilo, o meia tem trabalhado duro para se manter em grande fase no futebol do Chipre.
- Estou trabalhando para manter um ritmo forte nos treinos e jogos. Venho me dedicando para ajudar o APOEL dentro e fora de campo nesta temporada - revelou.
Crédito: DaniloemaçãopeloAPOEL(Foto:Divulgação/APOEL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados