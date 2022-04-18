Danilo quer fim de temporada com vitórias no APOEL

Em boa fase vestindo a camisa do APOEL, o meia Danilo quer vitórias na reta final da temporada no Chipre. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol russo, belga e ucraniano, a meta é encerrar o ano com bons resultados.> Antony pode vestir camisa de clube gigante da Premier League

- Nossa ideia é terminar a temporada com bons resultados, com vitórias e boas atuações. O grupo está muito motivado para isso. Vamos lutar muito para que as próximas semanas sejam de ótimas partidas para o APOEL - disse.

De acordo com Danilo, o meia tem trabalhado duro para se manter em grande fase no futebol do Chipre.

- Estou trabalhando para manter um ritmo forte nos treinos e jogos. Venho me dedicando para ajudar o APOEL dentro e fora de campo nesta temporada - revelou.