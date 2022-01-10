Danilo quer crescimento do APOEL na temporada e buscar melhorar números no clube

Hoje no APOEL, o meia Danilo destacou o desejo de melhorar seus números com a camisa do clube cipriota. Segundo o jogador, a meta é crescer com todos nos próximos meses para ajudar a equipe a encerrar bem a época.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato Francês

- Estou trabalhando muito para melhorar meus números no clube e para ajudar o grupo dentro e fora de campo. Quero fazer uma boa sequência com todos para que possamos terminar bem a temporada”, disse, antes de emendar:

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- Não tenho dúvida que encerraremos bem a temporada, com boas apresentações e vitórias nos próximos meses. Vamos lutar muito para que isso seja possível - completou.