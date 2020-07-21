Danilo Pereira, do Porto, revela onde gostaria de jogar na Inglaterra

Crédito: Danilo Pereira tem sonho de jogar no Arsenal (Patrícia de Melo Moreira / AFP

O meio-campista e um dos principais jogadores do elenco do Porto, Danilo Pereira, revelou ter vontade de jogar no Arsenal, da Inglaterra. Em entrevista ao portal “Yahoo Sports”, o português disse que vê seu estilo de jogo se encaixando no modelo do time comandado por Mikel Arteta e que quer jogar um campeonato mais forte.

- Gosto de estar no Porto e no meu país, mas quero ir para um campeonato melhor, como a Premier League. Sempre sonhei em jogar lá, acho o melhor torneio do mundo. O Arsenal joga um bom futebol, pensando no jogo e na forma como a equipe se mantém junta.