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Danilo Pereira, do Porto, revela onde gostaria de jogar na Inglaterra

Meio-campista diz que tem sonho de jogar Premier League por ser um campeonato forte e disse que vê seu estilo de jogo se encaixando com o Arsenal de Mikel Arteta...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 15:58

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:58

Crédito: Danilo Pereira tem sonho de jogar no Arsenal (Patrícia de Melo Moreira / AFP
O meio-campista e um dos principais jogadores do elenco do Porto, Danilo Pereira, revelou ter vontade de jogar no Arsenal, da Inglaterra. Em entrevista ao portal “Yahoo Sports”, o português disse que vê seu estilo de jogo se encaixando no modelo do time comandado por Mikel Arteta e que quer jogar um campeonato mais forte.
- Gosto de estar no Porto e no meu país, mas quero ir para um campeonato melhor, como a Premier League. Sempre sonhei em jogar lá, acho o melhor torneio do mundo. O Arsenal joga um bom futebol, pensando no jogo e na forma como a equipe se mantém junta.
Danilo tem contrato com os Dragões até 2022 e uma multa estipulada em 60 milhões de euros (R$ 368 milhões). Os Gunners estavam procurando um volante, como Partey, do Atlético de Madrid, para a próxima temporada, mas podem enxergar o português como uma opção alternativa. No Campeonato Português, o camisa 22 fez 25 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

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