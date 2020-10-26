Danilo marca e garante vitória do AEL Limassol no Chipre

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Com mais uma boa atuação, o meia Danilo foi decisivo na vitória do AEL Limassol por 2 a 1 contra o Doxa, fora de casa, pela primeira divisão do Chipre. Segundo o jogador, esse gol, o do triunfo da sua equipe, foi muito importante para ele.

- Fico feliz em ter voltado a marcar novamente e ter ajudado nossa equipe a conquistar uma vitória importante fora de casa. Agradeço ao grupo pela confiança e ajuda durante os 90 minutos. Espero voltar a marcar mais vezes nestas próximas semanas.

Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens pelo Ajax e Standard Liège, a meta do AEL é continuar firme entre os primeiros colocados da disputa.