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futebol

Danilo marca e garante vitória do AEL Limassol no Chipre

Uma das principais contratações do clube para o ano, jogador estava no Dínamo Minsk
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Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 17:26
Crédito: Divulgação
Com mais uma boa atuação, o meia Danilo foi decisivo na vitória do AEL Limassol por 2 a 1 contra o Doxa, fora de casa, pela primeira divisão do Chipre. Segundo o jogador, esse gol, o do triunfo da sua equipe, foi muito importante para ele.
- Fico feliz em ter voltado a marcar novamente e ter ajudado nossa equipe a conquistar uma vitória importante fora de casa. Agradeço ao grupo pela confiança e ajuda durante os 90 minutos. Espero voltar a marcar mais vezes nestas próximas semanas.
Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens pelo Ajax e Standard Liège, a meta do AEL é continuar firme entre os primeiros colocados da disputa.
- Estamos fazendo um grande campeonato e queremos manter isso até o fim. O grupo vai se dedicar ao máximo para continuar na luta pelo título.

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