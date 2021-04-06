Danilo marca e garante mais uma vitória do AEL no Chipre

Crédito: AEL Limassol

Principal nome do AEL Limassol e em grande momento no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, foi destaque no triunfo da equipe sobre o Olympiakos na primeira divisão do Chipre por 2 x 0. Autor de um dos gols, o atleta comemorou o desempenho.

- Estou muito feliz por ter voltado a marcar a por ter ajudado nossa equipe a conquistar uma importante vitória. Sem dúvida, foi um resultado que deixa o grupo ainda mais motivado para essa sequência difícil que terá.Segundo Danilo, sua fase tem sido especial.