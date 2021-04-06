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futebol

Danilo marca e garante mais uma vitória do AEL no Chipre

Meio-campista brasileiro é um dos principais nomes do clube...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:42
Crédito: AEL Limassol
Principal nome do AEL Limassol e em grande momento no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, foi destaque no triunfo da equipe sobre o Olympiakos na primeira divisão do Chipre por 2 x 0. Autor de um dos gols, o atleta comemorou o desempenho.
- Estou muito feliz por ter voltado a marcar a por ter ajudado nossa equipe a conquistar uma importante vitória. Sem dúvida, foi um resultado que deixa o grupo ainda mais motivado para essa sequência difícil que terá.Segundo Danilo, sua fase tem sido especial.
- É uma fase especial que estou vivendo e agradeço ao clube por isso. Tenho trabalhado muito para manter esse nível de atuação e para ajudar o grupo durante a temporada.

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