Danilo marca duas vezes e sobe na artilharia do Campeonato Holandês

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O atacante Danilo voltou a ser destaque na rodada do Campeonato Holandês. Camisa 9 do Twente, o brasileiro marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Willem II no último sábado. O jogador tem agora quatro gols e está na terceira colocação da artilharia da liga. Satisfeito com o ótimo momento, o paulistano falou sobre o seu início de temporada.

- Está sendo como imaginei. Minha expectativa era muito grande e felizmente as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Tenho ajudado o Twente a fazer uma bela campanha e venho me destacando dentro da competição. As perspectivas para a sequência são as melhores possíveis - disse.

Com a vitória o Twente subiu para a quinta posição na Eredivisie, com 11 pontos, apenas dois a menos que o líder PSV. No próximo sábado, o time de Danilo visitará o Utrecht, equipe que possui uma das melhores defesas do campeonato, ao lado do próprio Twente. Mesmo com o bom rendimento defensivo do rival, Danilo diz confiar num resultado favorável.