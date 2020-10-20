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futebol

Danilo marca duas vezes e sobe na artilharia do Campeonato Holandês

Jogador brasileiro pertence ao Ajax está emprestado ao Twente, também da Holanda
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 19:03

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 19:03

Crédito: Divulgação
O atacante Danilo voltou a ser destaque na rodada do Campeonato Holandês. Camisa 9 do Twente, o brasileiro marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Willem II no último sábado. O jogador tem agora quatro gols e está na terceira colocação da artilharia da liga. Satisfeito com o ótimo momento, o paulistano falou sobre o seu início de temporada.
- Está sendo como imaginei. Minha expectativa era muito grande e felizmente as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Tenho ajudado o Twente a fazer uma bela campanha e venho me destacando dentro da competição. As perspectivas para a sequência são as melhores possíveis - disse.
Com a vitória o Twente subiu para a quinta posição na Eredivisie, com 11 pontos, apenas dois a menos que o líder PSV. No próximo sábado, o time de Danilo visitará o Utrecht, equipe que possui uma das melhores defesas do campeonato, ao lado do próprio Twente. Mesmo com o bom rendimento defensivo do rival, Danilo diz confiar num resultado favorável.
- Eles sofreram poucos gols até agora e fazem por merecer o nosso respeito. No entanto, temos um desempenho ofensivo bastante satisfatório. Marcamos em todas as partidas que disputamos e isso por si só já mostra a nossa força - concluiu.

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