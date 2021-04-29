Danilo Gomes celebra minutos acumulados e agradece confiança de Jorginho

O atacante Danilo Gomes, que chegou em 2020 no Atlético Goianiense através de um empréstimo do São Paulo, vem desempenhando uma boa temporada pelo clube goiano. O atleta já balançou as redes em duas oportunidades, ambas na Copa do Brasil, e vem agradando a comissão técnica do Dragão no ano de 2021.>O impacto que terá uma vitória na tabela da Copa Sul-AmericanaCom onze partidas disputadas, Danilo é o segundo nesse quesito na equipe do Atlético Goianiense, só fica atrás do atacante Roberson, que participou de catorze jogos na temporada. Na questão da minutagem, o atleta também se destaca, já que são 802 minutos jogados somando Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Sul-Americana. Esses números deixam Danilo na terceira posição entre os jogadores do Dragão. Apenas Willian Maranhão, com 923 minutos e Éder Ferreira, com 900 minutos, estão à frente do atacante.