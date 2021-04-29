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futebol

Danilo Gomes celebra minutos acumulados e agradece confiança de Jorginho

O atacante, emprestado pelo São Paulo, possui o segundo maior número de jogos pelo Dragão na temporada
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Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:46
Crédito: Jogador em boa fase tem somente 22 anos de idade (Bruno Corsino/Atlético-GO
O atacante Danilo Gomes, que chegou em 2020 no Atlético Goianiense através de um empréstimo do São Paulo, vem desempenhando uma boa temporada pelo clube goiano. O atleta já balançou as redes em duas oportunidades, ambas na Copa do Brasil, e vem agradando a comissão técnica do Dragão no ano de 2021.>O impacto que terá uma vitória na tabela da Copa Sul-AmericanaCom onze partidas disputadas, Danilo é o segundo nesse quesito na equipe do Atlético Goianiense, só fica atrás do atacante Roberson, que participou de catorze jogos na temporada. Na questão da minutagem, o atleta também se destaca, já que são 802 minutos jogados somando Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Sul-Americana. Esses números deixam Danilo na terceira posição entre os jogadores do Dragão. Apenas Willian Maranhão, com 923 minutos e Éder Ferreira, com 900 minutos, estão à frente do atacante.
- É muito gratificante ter a confiança da comissão técnica e poder aumentar os minutos jogo a jogo. É sinal de quem venho fazendo um bom trabalho aqui dentro e vou seguir trabalhando duro para continuar ajudando a equipe a sair vitoriosa dos jogos - comentou o atacante.
O Atlético-GO enfrenta o Palestino fora de casa nessa quinta-feira (29) pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana e, de acordo com Danilo, o Dragão tem que seguir o esquema que vem dando certo na temporada para voltar vitorioso do Chile.
- Hoje temos uma partida muito difícil, fora de casa e contra um time que vem tendo um maior destaque nacional e continental nos últimos anos. Vamos fazer o que vem dando certo e queremos voltar para o Brasil com os três pontos - completou.

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