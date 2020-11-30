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futebol

Danilo fala sobre boa temporada no AEL Limassol, do Chipre

Uma das principais contratações do clube para o ano, jogador estava no Dínamo Minsk
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Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:21
Crédito: Divulgação
Destaque do AEL Limassol, do Chipre, o meia brasileiro Danilo falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube. Em alta no país e um dos principais nomes do elenco, o jogador, com passagem pelo futebol da Holanda e Rússia, falou sobre essa evolução que teve nos últimos meses.
- Esse início de temporada tem sido muito especial para mim. Tenho me dedicado muito para continuar mantendo o mesmo nível em todos os jogos. Venho me empenhando para que esse ano seja de grandes resultados. Agora é manter a intensidade para ajudar o AEL nestas próximas semanas - disse.
Segundo Danilo, que jogou por Ajax e Standard Liège, o AEL Limassol vai em busca do título esse ano.
- O grupo tem trabalhado pensando no título. Não podemos deixar de pensar nisso. Vamos com calma, sem ansiedade. Cada jogo é uma final para todos aqui.

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