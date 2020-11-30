Danilo fala sobre boa temporada no AEL Limassol, do Chipre

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Destaque do AEL Limassol, do Chipre, o meia brasileiro Danilo falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube. Em alta no país e um dos principais nomes do elenco, o jogador, com passagem pelo futebol da Holanda e Rússia, falou sobre essa evolução que teve nos últimos meses.

- Esse início de temporada tem sido muito especial para mim. Tenho me dedicado muito para continuar mantendo o mesmo nível em todos os jogos. Venho me empenhando para que esse ano seja de grandes resultados. Agora é manter a intensidade para ajudar o AEL nestas próximas semanas - disse.

Segundo Danilo, que jogou por Ajax e Standard Liège, o AEL Limassol vai em busca do título esse ano.