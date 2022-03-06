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futebol

Danilo espera terminar a temporada no APOEL com grandes atuações

Meia brasileiro é a principal nome da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 14:18

Publicado em 06 de Março de 2022 às 14:18

Em grande momento vestindo a camisa do APOEL, o meia Danilo revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção na sequência final da temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol russo, belga e ucraniano, a meta é continuar neste ritmo forte até o fim da época.- O momento é de muito trabalho e evolução. Vamos trabalhar para que a equipe possa encerrar o ano com vitórias e boas apresentações. O grupo tem se dedicado ao máximo para que os objetivos sejam alcançados - disse.
Segundo Danilo, sua fase tem sido muito especial.
- Estou vivendo um momento muito bom e feliz por ele. Agora é trabalhar para continuar melhorando meus números no clube e para continuar minha história aqui.
Crédito: DaniloéoprincipaldestaquedoAPOEL,doChipre(Divulgação/APOEL

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