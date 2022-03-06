Danilo espera terminar a temporada no APOEL com grandes atuações

Em grande momento vestindo a camisa do APOEL, o meia Danilo revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção na sequência final da temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol russo, belga e ucraniano, a meta é continuar neste ritmo forte até o fim da época.- O momento é de muito trabalho e evolução. Vamos trabalhar para que a equipe possa encerrar o ano com vitórias e boas apresentações. O grupo tem se dedicado ao máximo para que os objetivos sejam alcançados - disse.