Danilo espera encerrar temporada no Apoel com grandes atuações

Em grande fase vestindo a camisa do Apoel, o meia Danilo destacou o desejo de ver a equipe crescendo de produção na sequência da temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol russo, belga e ucraniano, a meta é continuar neste ritmo forte até o fim da época.

- Nossa ideia é que a equipe possa crescer nesta reta final de temporada e tenha um fim de ano de vitórias. O grupo tem trabalhado muito para que isso seja possível e para que possamos encerrar a época com grandes resultados”, disse.

+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes​Segundo Danilo, sua fase tem sido muito especial.

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- Estou passando por um momento muito especial e agradeço ao clube por isso. Venho em um ritmo forte para continuar ajudando a todos.