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futebol

Danilo espera encerrar temporada no Apoel com grandes atuações

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes do futebol cipriota...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 14:24
Em grande fase vestindo a camisa do Apoel, o meia Danilo destacou o desejo de ver a equipe crescendo de produção na sequência da temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol russo, belga e ucraniano, a meta é continuar neste ritmo forte até o fim da época.
- Nossa ideia é que a equipe possa crescer nesta reta final de temporada e tenha um fim de ano de vitórias. O grupo tem trabalhado muito para que isso seja possível e para que possamos encerrar a época com grandes resultados”, disse.
+ Veja a tabela e os jogos do Mundial de Clubes​Segundo Danilo, sua fase tem sido muito especial.
+ Veja pontos fortes e fracos do Al Hilal, adversário do Chelsea no Mundial de Clubes
- Estou passando por um momento muito especial e agradeço ao clube por isso. Venho em um ritmo forte para continuar ajudando a todos.
Crédito: DanielemaçãopeloApoel,doChipre(Foto:Divulgação/Apoel

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