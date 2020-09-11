Danilo e personalidades do futebol projetam retorno da Libertadores

Crédito: Divulgação/Betfair.net

A Betfair.net promoveu nesta sexta-feira um bate-papo projetando o retorno da Libertadores, que está marcado para a semana que vem após seis meses de interrupção.

O evento online teve como figura principal o multicampeão Danilo, que levantou a taça da principal competição sul-americana por duas vezes: em 2005, com o São Paulo, e em 2012, com o Corinthians.

O encontro do patrocinador oficial da competição teve participações dos jornalistas esportivos Mauro Cezar Pereira e Fernando Fernandes, além da influencer Luana Maluf e do estatístico Daniel Takata.

Diretamente de Goiânia, Danilo disse ser um privilegiado por ter disputado várias edições da Libertadores, que segundo o ex-jogador é um campeonato diferenciado.

- Para ganhar a Libertadores é preciso ter um time que saiba jogar bem fora de casa. Para chegar é preciso ser uma equipe compacta, ganhar em casa e não perder fora.Danilo reconheceu que o Flamengo segue como o grande favorito à conquista desta edição, mas os times argentinos estão bem cotados pela tradição e experiência de disputar o torneio continental.

- O time do Flamengo teve uma oscilação depois da saída do Jorge Jesus, mas voltou aos trilhos com o técnico novo. Está sobrando em campo novamente, com uma base que joga junto. Agora, se vai ganhar ou não vai depender muito! Os argentinos se preparam para jogar a Libertadores como River Plate e Boca Juniors. Ele pressionam muito nas partidas em casa e sempre chegam para brigar.

O estatístico Daniel Takata disse que os números também são favoráveis ao atual campeão Flamengo, mesmo com a mudança pós-pandemia. Na lista atrás do rubro-negro estão River Plate, Boca Juniors e os adversários brasileiros, como Palmeiras, Internacional e Grêmio.

- O Flamengo já está em segundo lugar no Brasileirão e é a equipe que mais finaliza nesse momento. Mas não podemos descartar o que os argentinos fizeram antes da parada em março - reforçou Daniel Takata.

No bate-papo, o embaixador da Betfair.net Mauro Cezar Pereira reforçou que, apesar dos favoritos apontados acima, a Libertadores de 2020 será ainda mais imprevisível pela interrupção e também pelas mudanças de elenco.

- Os outros brasileiros, por exemplo, estão buscando regularidade. Como o Grêmio, que ainda não tem padrão de jogo, e o São Paulo, que oscila muito. O Santos não tem um time tão forte, mas conta com jogadores que decidem, casos de Soteldo e Marinho.

- O Internacional está muito bem no campeonato e fez um bom início de Libertadores, mas o elenco não é tão grande como os de Palmeiras e Flamengo. Já o Athletico perdeu o treinador e não vence há sete jogos. Acredito que o Palmeiras tenha mais a dar, apesar de conseguir bons resultados nos últimos jogos. O time é forte.O inesperado da Libertadores

Danilo destacou jogos importantes que participou na Libertadores, como o duelo da semifinal de 2005 entre São Paulo e River Plate. Naquela partida, o ex-meia marcou gols decisivos no Monumental de Nuñez, na Argentina, e no Morumbi, no Brasil. Outro duelo que o craque, conhecido também como Zidanilo, decidiu foi na semifinal de 2012, entre Corinthians e Santos.

- Naquele jogo do Pacaembu, a partida estava 1 a 0 para o Santos e, se eu não faço aquele gol no início do segundo tempo, poderia ficar mais difícil, já que eles tinham um elenco forte, com o Neymar - recordou Danilo.

Luana Maluf também lembrou de momentos inesperados da Libertadores. Em 2019, a influencer estava em Lima, no Peru, e viu de perto da virada nos minutos finais do Flamengo sobre o River Plate que deu o bi aos rubro-negros, com dois tentos de Gabigol.

- Quando você vive ao lado da torcida é muito tocante. Eu vi de perto a forma como a torcida do Flamengo reagiu com o inesperado. Vi muitos homens chorando na arquibancada ao meu lado. A força do futebol mexe com a gente mesmo quando não é o nosso time - disse Luana, que se destaca em seu canal do Youtube “1×0 Feminino” por comentários precisos sobre futebol.

A Libertadores volta na terça-feira, com os jogos da terceira rodada. Entre os brasileiros, Palmeiras, Flamengo e Santos têm 100% de aproveitamento. Os rivais Internacional e Grêmio estão no mesmo grupo e dividem a liderança, com quatro pontos. Já São Paulo e Athletico têm uma vitória e uma derrota cada.