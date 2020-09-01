Danilo celebra estreia pelo Twente com dois gols e aposta em grande temporada pelo clube

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

A estreia do atacante Danilo pelo Twente, da Holanda, não poderia ter sido mais promissora. O jogador, que atuou apenas os 45 minutos iniciais do amistoso contra o Holstein Kiel, marcou duas vezes na vitória de sua equipe por 3 a 2. O atleta, que foi emprestado pelo Ajax até o fim da temporada, falou de sua alegria com a atuação pelo novo time.

- Foi a melhor estreia possível. Marquei dois gols, joguei bem e vencemos. Sei da expectativa que todos tem em torno do meu desempenho e fico feliz com isso, pois é reflexo do que venho realizando desde que cheguei à Holanda - disse.

O Twente fará um novo amistoso no próximo sábado, contra o Emmen, clube que também pertence à elite do futebol da Holanda. A estreia na liga holandesa acontecerá dia 12, contra o Fortuna Sittard, em casa. Danilo crê que o Twente possui todas as possibilidades de superar a décima quarta colocação da última edição da Eredivisie.