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Danilo Boza quer que Mirassol siga com ritmo alto e garanta vaga no mata-mata do Paulistão

Zagueiro marcou na última partida e ajudou a equipe a conquistar a vitória e se isolar na liderança do grupo D...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 16:41
Crédito: Léo Roveroni / Agência Mirassol
Líder isolado do grupo D com 17 pontos, o Mirassol venceu novamente nesta quinta-feira e deu mais um passo para garantir a classificação às quartas de final do Paulistão. Um dos destaques da equipe e da competição, Danilo Boza marcou seu primeiro gol na temporada, abrindo o placar contra a Ponte Preta na vitória por 2 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli.O zagueiro exaltou a felicidade em balançar as redes pela primeira vez e a aproximação da classificação. Ele afirma que o elenco busca alcançar o primeiro objetivo no campeonato, que é a vaga no mata-mata, e espera marcar mais gols para ajudar a equipe nas próximas partidas e competições.
- Fico muito feliz em marcar meu primeiro gol na temporada e contribuir com a vitória, ainda mais em uma partida importante, que nos deixa mais perto da classificação. Vamos buscar alcançar nosso primeiro objetivo e espero que eu consiga ajudar a equipe com mais gols no decorrer da temporada - comentou.Líder com seis pontos de vantagem, Boza destaca que o clube iniciou o estadual focado em chegar o mais longe possível após fazer sua melhor campanha na temporada passada. Ele acredita que é possível sonhar com o título, mas quer elenco pensando em um jogo de cada vez.
- Desde o início nosso foco foi brigar lá em cima, se classificar e depois pensar no mata-mata, até propriamente no título, que é nosso objetivo maior. Porém, claro que mantendo os pés no chão e pensando jogo após jogo, alcançaremos nossas metas. Com humildade, respeitando os adversários e jogando nosso futebol, creio que as coisas vão acontecer naturalmente - concluiu.

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