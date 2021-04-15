Danilo Boza exalta estrutura do Mirassol e projeta confronto com Red Bull Bragantino no retorno do Paulistão

Crédito: Mirassol ainda não atuou após o futebol paulista ser retomado (Léo Roveroni/Agência Mirassol

O Mirassol começou bem no Paulistão após vencer a Série D 2020. Com oito pontos em cinco rodadas, a equipe lidera o grupo D, com dois pontos de vantagem para o vice-líder Santos. Com uma das melhores defesas da competição, o Leão conta com Danilo Boza, que vem se destacando e tendo bons números na linha defensiva.

20 jogadores de clubes menores que estão bem e caberiam no Brasileirão

Seguindo o esquema de bolha, o Leão se prepara para voltar a disputar o estadual. Danilo Boza exaltou a estrutura do clube, que vem investindo cada vez mais para dar boas condições ao elenco, e acredita que isso ajuda para que os jogadores consigam ter um desempenho ainda melhor em campo.

- O esquema de bolha aqui está sendo bom porque as condições do clube nos proporciona isso. A estrutura é espetacular. O Mirassol está crescendo cada vez mais, dentro e fora de campo, com dirigentes competentes e que querem o melhor para o clube. Nesse sistema de bolha que estamos vivendo, temos tudo da melhor qualidade para que a gente se sinta confortável e consiga se preparar para ter um bom desempenho no retorno do Paulistão. - disse o atleta.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃONo retorno do campeonato para o Leão, o adversário será o Red Bull Bragantino. O zagueiro destaca o trabalho feito pelo time durante a paralisação para que não perdessem ritmo de jogo, ressalta a qualidade do Massa Bruta mas afirma que o Mirassol vai entrar em campo mantendo seu estilo de jogo.