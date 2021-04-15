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Danilo Boza exalta estrutura do Mirassol e projeta confronto com Red Bull Bragantino no retorno do Paulistão

Com bons números, o zagueiro é um dos destaques da equipe, que é líder do grupo D...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 18:29
Crédito: Mirassol ainda não atuou após o futebol paulista ser retomado (Léo Roveroni/Agência Mirassol
O Mirassol começou bem no Paulistão após vencer a Série D 2020. Com oito pontos em cinco rodadas, a equipe lidera o grupo D, com dois pontos de vantagem para o vice-líder Santos. Com uma das melhores defesas da competição, o Leão conta com Danilo Boza, que vem se destacando e tendo bons números na linha defensiva.
20 jogadores de clubes menores que estão bem e caberiam no Brasileirão
Seguindo o esquema de bolha, o Leão se prepara para voltar a disputar o estadual. Danilo Boza exaltou a estrutura do clube, que vem investindo cada vez mais para dar boas condições ao elenco, e acredita que isso ajuda para que os jogadores consigam ter um desempenho ainda melhor em campo.
- O esquema de bolha aqui está sendo bom porque as condições do clube nos proporciona isso. A estrutura é espetacular. O Mirassol está crescendo cada vez mais, dentro e fora de campo, com dirigentes competentes e que querem o melhor para o clube. Nesse sistema de bolha que estamos vivendo, temos tudo da melhor qualidade para que a gente se sinta confortável e consiga se preparar para ter um bom desempenho no retorno do Paulistão. - disse o atleta.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃONo retorno do campeonato para o Leão, o adversário será o Red Bull Bragantino. O zagueiro destaca o trabalho feito pelo time durante a paralisação para que não perdessem ritmo de jogo, ressalta a qualidade do Massa Bruta mas afirma que o Mirassol vai entrar em campo mantendo seu estilo de jogo.
- Estamos treinando forte para não abaixar nosso nível de jogo. Nessa parada, trabalhamos bem fisicamente para não sentir tanto nesse retorno, e taticamente também, para termos uma consistência melhor e continuar mostrando nosso bom desempenho, como antes da parada. Sabemos que a equipe do Bragantino é qualificada, já jogamos contra e proporcionamos uma partida. Vamos impor nosso modelo de jogo, como foi no confronto da Copa do Brasil, para sair com o resultado positivo. - concluiu.

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