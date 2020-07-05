Danilo Barbosa volta aos treinos após sequência sem derrotas pelo Nice

Crédito: OGC Nice

O volante Danilo Barbosa retornou aos treinos nas últimas semanas pelo Nice. Com a pandemia, o Campeonato Francês decidiu finalizar a temporada de 2019/2020, declarando o então líder PSG como campeão. A última partida do camisa 21 pela Ligue 1 foi diante do Monaco, em uma vitória do Nice por 2 a 1.. Danilo somava bons desempenhos, como no empate com o Bordeaux, onde o volante, atuando como zagueiro improvisado, teve 96% de aproveitamento em passes certos e cinco desarmes, considerado um dos melhores em campo. Jogando ao lado de Dante, a dupla entrosou rapidamente e ainda compartilham um detalhe em comum, passagens pela Seleção Brasileira. Danilo Barbosa foi o capitão da Seleção Brasileira sub-20 na Copa do Mundo em 2015. Dante por sua vez, atuou na Copa do Mundo em 2014 no Brasil. No Nice, a sequência como zagueiro rendeu a Danilo a titularidade absoluta após a recuperação de uma lesão e em nove partidas, o Nice perdeu apenas um jogo, tendo 51% de aproveitamento. Antes de ser improvisado, estava atuando na sua posição de origem, e em suas duas últimas partidas, o Nice venceu o Stade de Reims por 2 a 0 e empatou com o Bordeaux em 1 a 1.

- Essa foi a primeira vez que eu joguei na zaga, e na verdade a gente tenta se adaptar o mais rápido possível, mesmo não estando acostumado a jogar. O fato de jogar com o Dante do lado, que atua há bastante tempo ali e com muita experiência, foi um diferencial. A nossa ambição é sempre ganhar, quando se tem o resultado, as estatísticas acabam nos surpreendendo, e eu não imaginava que fosse ir tão bem. Eu sempre penso no presente, no hoje, jogar sempre bem hoje e depois no dia seguinte jogar melhor – disse Danilo. Se como zagueiro Danilo Barbosa mostra polivalência e qualidade, como volante o atleta era absoluto em sua posição. O jogador passou sete partidas no banco por conta de uma recuperação de lesão. Durante a pré-temporada, o atleta se machucou no último jogo antes do início do campeonato e demorou cerca de um mês para retornar a equipe. Antes da lesão, o brasileiro vinha de uma sequência de 15 partidas como titular absoluto, com aproveitamento de 53%, sendo ainda superior ao de quando atuou como zagueiro.

- Eu sou volante de origem e me formei no meio desde a base. Essa questão de jogar improvisado foi que atravessamos uma onda de lesões e não tínhamos quem jogasse na posição, então o treinador me testou e acabei fazendo essa função. Somar minutos em campo é sempre bom, e titular melhor ainda. Eu estava ainda retornando no meio, aos poucos por causa de uma lesão na pré-temporada, a volta sempre é complicada e com a brecha na defesa no meu retorno no início do ano, acabei assumindo a posição – completou.

Embora tenha se saído bem, o volante não abre mão de seguir atuando na sua posição de origem. Devido a uma série de lesões de seus companheiros da defesa, o treinador foi obrigado a testar outros atletas e improvisar no setor. O volante foi o que mais agradou e acabou permanecendo na defesa nas últimas partidas antes da pandemia. No retorno aos treinos em junho, Danilo Barbosa voltou a treinar no meio de campo e deve retomar seu lugar na equipe durante o Campeonato Francês, que está previsto para voltar em agosto.