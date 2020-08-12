Danilo Barbosa completa 2 anos de sua estreia pelo OGC Nice

Crédito: OGC Nice

O volante Danilo Barbosa, de 24 anos, completa 2 anos de sua estreia pelo OGC Nice, da França. A partida onde ele começou sua história foi contra o Reims, realizada pela Ligue 1, onde ele atuou os 90 minutos. Pelo time rubro-negro foram 44 jogos disputados, 17 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, além de 1 gol marcado. Seu bom futebol nestas temporadas na França, fizeram com que atraísse o interesse de grandes da Premier League e LaLiga para a próxima temporada.

Uma característica de Danilo que chama atenção é o número de posições em que ele pode atuar, na última temporada pelo Nice por exemplo foram 18 jogos totais, sendo 11 como zagueiro e 7 como volante. Nestas partidas, o aproveitamento em passes é gigante, são 92% de acertos no quesito, na defesa o desempenho se mantém alto, são 57% das dividas ganhas e 2.3 cortes por jogo, números altos para um atleta que atuou muitas vezes fora de sua função de origem.