Danilo Barbosa completa 2 anos de sua estreia pelo OGC Nice

O volante Danilo Barbosa, de 24 anos, completa 2 anos de sua estreia pelo OGC Nice, da França. A partida onde ele começou sua história foi contra o Reims, realizada pela Ligue 1, onde ele atuou os 90 minutos. Pelo time rubro-negro foram 44 jogos disputados, 17 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, além de 1 gol marcado. Seu bom futebol nestas temporadas na França, fizeram com que atraísse o interesse de grandes da Premier League e LaLiga para a próxima temporada.
Uma característica de Danilo que chama atenção é o número de posições em que ele pode atuar, na última temporada pelo Nice por exemplo foram 18 jogos totais, sendo 11 como zagueiro e 7 como volante. Nestas partidas, o aproveitamento em passes é gigante, são 92% de acertos no quesito, na defesa o desempenho se mantém alto, são 57% das dividas ganhas e 2.3 cortes por jogo, números altos para um atleta que atuou muitas vezes fora de sua função de origem.
- Fico feliz em relembrar minha estreia, bom saber que já são dois anos vestindo essa camisa. Eu tenho um carinho grande pela equipe, estou adaptado ao país, minha família também, então foram duas ótimas temporadas. Do Nice só tenho elogios, é orgulho representar o clube. Sou muito grato a Deus - disse Danilo.